Fiat Grande Panda é arrivata in concessionaria

TORINO (ITALPRESS) – Sabato 29 e domenica 30 marzo, presso tutti gli showroom FIAT in Italia, si svolgerá il primo Porte Aperte dedicato al nuovo modello che segna il ritorno del marchio nel segmento B, dove é stato leader per decenni, con oltre 23 milioni di veicoli venduti in tutta Europa. Progettata a Torino presso il Centro Stile FIAT, la nuova Grande Panda trae ispirazione dall’inconfondibile modello degli anni ’80 e guida il marchio verso il futuro con una forte personalitá e soluzioni sorprendenti, come ad esempio l’innovativo cavo di ricarica integrato e retrattile. Disponibile nella versione ibrida con un motore turbo 1.2 litri, 110 CV e cambio automatico a doppia frizione e nella versione elettrica con batteria da 44 kWh, autonomia combinata WLTP di 320 km e motore elettrico da 83 kW (113 CV). In linea con il ruolo pionieristico di FIAT nel settore automobilistico, nuova Grande Panda adotta soluzioni attente alla sostenibilitá grazie all’uso di materiali innovativi nella sua produzione. In qualitá di Auto Ufficiale della Felicitá, la nuova Grande Panda é proposta con una gamma colori che richiamano gli elementi naturali tipicamente italiani. Le offerte di lancio di nuova Grande Panda riflettono il DNA di FIAT sull’accessibilitá e la sostenibilitá come testimoniano la versione ibrida con cambio automatico doppia frizione a partire da 16.950 euro e quella elettrica a 22.950 euro, in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 28-Mar-25 15:21

