Fiat Grande Panda lancia con Spotify la playlist della felicitá

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – FIAT sceglie Spotify, la piattaforma streaming audio leader a livello mondiale, per proseguire la sua campagna di lancio della nuova Grande Panda, l’auto ufficiale della felicitá. Un’emozione vissuta dal pubblico italiano in occasione della serata finale del festival di Sanremo, quando in anteprima é andato in onda lo spot di lancio del family mover FIAT sulle note della celebre canzone “Felicitá” di Al Bano. L’innovativa partnership si integra alla perfezione con il DNA del marchio italiano, da sempre al fianco della cultura musicale nazionale. Per la prima volta, oltre 15 milioni di utenti italiani potranno accedere alla propria Playlist della Felicitá, creata in base alle loro preferenze, che renderá ogni viaggio indimenticabile e li accompagnerá in ogni momento della giornata. Per generare una playlist esclusiva e personalissima, dunque, basterá collegarsi al link da mobile. Grazie alla sua vasta libreria musicale, Spotify é il partner ideale per il progetto, una collaborazione che celebra la canzone italiana, aggiungendo un tocco di stile e arricchendo l’esperienza a bordo della Grande Panda, concretizzando la visione del marchio in termini di tecnologia e infotainment. Insomma, tutti potranno vivere un’esperienza immersiva e gioiosa, “sentendosi a casa” ovunque si trovino, grazie a una colonna sonora perfettamente “cucita” sulle loro emozioni e sui loro ricordi. Un binomio, quello tra motori e melodia, che nel corso degli anni ha dato origine a partnership di rilievo. Volgendo lo sguardo al passato recente, la casa automobilistica nata a Torino ha saputo unire i valori del brand con quelli di alcuni grandi artisti del panorama musicale nazionale, abbinando l’arte con l’emozione che solo la guida di un modello FIAT riesce a suscitare. Dalla magia della collaborazione con Andrea Bocelli, in occasione del lancio della Fiat 500e “La Prima by Bocelli”, all’iconico omaggio a Domenico Modugno, con la Fiat 600 Hybrid sulle note senza tempo di “Tu si ‘na cosa grande”, fino allo spot di fine 2024 in cui FIAT ha scelto la poesia di Roberto Vecchioni e Alfa, “Sogna ragazzo sogna”, facendo vibrare l’anima del pubblico. La musica é un linguaggio universale, capace di evocare emozioni, ricordi e sensazioni uniche. Esattamente come la nuova Grande Panda, che esalta i valori della felicitá, semplicitá e accessibilitá. Traendo ispirazione dall’inconfondibile modello degli anni ’80, la nuova vettura guida il marchio verso il futuro con un design solido e ben strutturato, una forte personalitá e soluzioni innovative uniche che semplificano la vita quotidiana dei clienti, tra cui il cavo di ricarica integrato e retrattile per la prima volta su una vettura elettrica. Disponibile nelle versioni ibrida ed elettrica, la Grande Panda é in arrivo nelle concessionarie italiane alla fine del mese, dove potrá essere ammirata e provata su strada apprezzandone le doti impareggiabili di maneggevolezza, prestazioni e comfort. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 25-Mar-25 16:02

