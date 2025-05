Fiat partner del concerto per festa del Santo Patrono di Torino

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Fiat non perde mai un’occasione per rafforzare il legame profondo con Torino, la sua cittá natale. Quest’anno, il brand sará partner del grande concerto cittadino in occasione della festa del Santo Patrono, il 24 giugno. La storia di FIAT é da sempre intrecciata con quella del capoluogo piemontese, e questa iniziativa rappresenta l’ennesima dimostrazione del suo impegno verso la cittá che ne ha plasmato l’identitá. Per l’occasione, i festeggiamenti prevedono un grande concerto in Piazza Vittorio Veneto, che si concluderá con un emozionante spettacolo pirotecnico: un tributo alla cittá di Torino. L’evento celebra non solo la vivacitá culturale del territorio, ma anche lo storico legame tra FIAT e la cittá, mai stato cosí forte. Decenni di storia condivisa, innovazione e sviluppo hanno reso FIAT e la capitale piemontese due protagonisti indiscussi del panorama italiano. Una relazione che continua a evolversi, fondata su valori comuni e su una visione condivisa per il futuro. Il concerto vedrá una scaletta di celebri artisti italiani, i cui nomi saranno annunciati a breve, e dell’ospite internazionale d’eccezione Shaggy. L’artista, piú volte disco di diamante e seguito da Martin Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, condivide con FIAT un rapporto speciale, costruito su fiducia e collaborazione reciproche. Recentemente, in occasione del 30º anniversario del suo celebre successo mondiale Boombastic, Shaggy ha registrato una nuova versione intitolata “Boombastic (Fantastic)” e ha realizzato un videoclip che ha come protagonista la Fiat Grande Panda, un omaggio al segno indelebile impresso dal brano e allo spirito vivace, libero e innovativo che caratterizza il brand. Parallelamente, FIAT si é ispirata all’iconica canzone per la sua nuova campagna pubblicitaria, che accompagna il lancio della Grande Panda con un messaggio chiaro: “Life is Pandastic”. Il concerto rappresenta anche il culmine di un percorso iniziato attraverso la collaborazione con il celebre talent show “Amici” di cui Fiat Grande Panda é stata partner. Nelle scorse settimane Fiat ha accompagnato i giovani talenti emergenti nelle loro prime performance pubbliche, in diverse cittá italiane. Durante la serata finale di “Amici” l’ospite speciale Shaggy ha annunciato che si unirá agli artisti del talent per esibirsi a Torino, dedicando lo spettacolo alla cittá ai suoi abitanti e al pubblico italiano, inoltre l’evento andrá in onda su Canale 5, celebrando il legame profondo con Torino e rendendo omaggio alla festa del Santo Patrono, offrendo alla cittá e ai suoi cittadini, un palcoscenico prestigioso condiviso con tutta l’Italia. Il concerto sará aperto al pubblico – gratuitamente – previa registrazione. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 27-Mag-25 19:02

