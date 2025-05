Fiat Professional apre il nuovo sito web

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – È online il nuovo sito web di Fiat Professional, recentemente riprogettato. Il via a partire dall’Italia. Successivamente sará distribuito gradualmente su altri siti web nazionali. Questo traguardo segna un passo fondamentale nella piú ampia strategia digitale di FIAT, volta a migliorare significativamente l’esperienza e il coinvolgimento del cliente attraverso una presenza online unificata, intuitiva e incentrata sull’utente. Il nuovo sito web offre un’esperienza di brand coerente e coesa su tutti i punti di contatto digitali, riflettendo l’impegno di FIAT a rimanere vicina ai propri clienti e a supportare le loro esigenze in continua evoluzione. La piattaforma aggiornata é progettata per essere piú intuitiva, trasparente e accessibile, consentendo agli utenti di trovare rapidamente le informazioni necessarie, confrontare i modelli e interagire in modo fluido con il marchio. Inoltre, il sito web informa i clienti della disponibilitá e consegna immediata dei veicoli, con una forte attenzione ai servizi post-vendita, interamente dedicati ai veicoli commerciali leggeri. I clienti possono anche trovare sezioni dedicate per approfondire le proprie conoscenze su metodi di ricarica, tempi e autonomia, e per integrare i servizi di cui hanno bisogno, come il noleggio e i servizi finanziari. Per rafforzare l’identitá digitale di FIAT Professional, la divisione veicoli commerciali sará ora posizionata come entitá distinta all’interno del sito web. Pur beneficiando di una maggiore visibilitá e distinzione, la sua integrazione nella piú ampia piattaforma FIAT garantirá un’esperienza digitale omogenea per l’intero portfolio. Tra i punti salienti del nuovo sito web figurano le pagine dei modelli riprogettate, che presentano specifiche complete, opzioni di configurazione e immagini di alta qualitá. Uno dei nuovi strumenti é la funzione di confronto veicoli, che consente agli utenti di confrontare facilmente diversi modelli FIAT Professional in base alle proprie preferenze. Semplicemente compilando un modulo con le proprie esigenze, si ottengono risultati immediati che mostrano i modelli e le configurazioni piú adatti alle aspettative. Inoltre, il nuovo sito offre una navigazione migliorata, con tempi di caricamento piú rapidi e la completa ottimizzazione per i dispositivi mobili, garantendo un’esperienza utente fluida e reattiva. La piattaforma consente inoltre ai clienti di contattare direttamente il team FIAT Professional tramite una sezione contatti dedicata e un numero verde. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 07-Mag-25 13:29

