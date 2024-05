Fiat Professional, nuovo cambio automatico AT8 per Ducato

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Fiat Professional lancia AT8, un nuovo cambio automatico che dimostra l’impegno del Brand nel migliorare i prodotti e nel fornire un’esperienza sempre piú soddisfacente ai propri clienti. Progettato come cambio automatico a 8 rapporti, l’AT8 é destinato al Nuovo Ducato, compresa la variante Camper. Una delle caratteristiche principali dell’AT8 é la significativa riduzione delle emissioni di CO2 del 10% rispetto all’attuale versione automatica, legata all’installazione di una coppia piú equilibrata, efficiente e molto piú controllata. Inoltre, questi nuovi componenti sono al centro dell’esperienza di guida complessiva, che si distingue per il maggiore comfort, ora definito da tempi di cambiata, qualitá e controllo migliori. Tutte queste caratteristiche derivano dalle nuove frizioni, che si traducono in una guidabilitá piú efficiente grazie alla coppia ottimizzata, fino alla coppia migliore della categoria di 450 Nm per un furgone di grandi dimensioni a trazione anteriore con motore 180 Multijet 4.0. Un’altra innovazione significativa é rappresentata dall’accumulatore idraulico, un componente chiave nel supporto dei cambi di marcia, che riesce ad aumentare l’efficienza dell’uscita consentendo un tempo di risposta piú rapido, oltre a un perfezionamento durante l’arresto del motore. Il nuovo AT8 sará offerto anche per il Ducato Camper, che beneficerá di questo significativo miglioramento della trasmissione. Ció sottolinea la costante dedizione di FIAT Professional a soddisfare una clientela diversificata, assicurando una produzione in grado di soddisfare costantemente le varie esigenze. La trasmissione é adatta a camper fino a 5 tonnellate di peso massimo, con un aumento di oltre 600 kg rispetto ai modelli precedenti, per un peso totale di 6,5 tonnellate. Questo pone il Nuovo Ducato e FIAT Professional come scelte di spicco nel mercato. L’introduzione dell’AT8 rappresenta il fiore all’occhiello di Fiat Professional, a completamento di una serie di caratteristiche che fin dalla sua nascita hanno reso il marchio leader mondiale nell’offerta di qualitá. La prevista riduzione di CO2 che accompagna il lancio dell’AT8 era giá stata presa in considerazione nel processo di creazione del Nuovo Ducato, grazie ai suoi miglioramenti aerodinamici. Questo sottolinea ulteriormente l’impegno del marchio per la versatilitá, la capacitá di soddisfare una serie di esigenze diverse e di fornire un’ampia gamma di soluzioni personalizzate. Questa capacitá é stata giá dimostrata con la creazione del Nuovo Ducato, progettato per passare senza problemi da un veicolo professionale ad uno ricreazionale. Con un’attenzione particolare alla praticitá e al miglioramento della vita lavorativa dei professionisti, infatti, ha introdotto caratteristiche come la panca “Eat&Work”, un’autonomia elettrica fino a 420 km, la migliore della categoria, e la possibilitá di ricarica rapida all’80% in soli 55 minuti. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 24-Mag-24 14:47

