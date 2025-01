Fiat si conferma il marchio piú venduto in Italia nel 2024

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Fiat, al termine dei dodici mesi del 2024, riconferma la sua posizione di primo marchio per volumi di vendita nel mercato italiano delle vetture e anche in quello dei veicoli commerciali, infatti, in base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, ha fatto registrare 188.817 immatricolazioni di vetture e veicoli commerciali pari ad una quota complessiva del 10,7%. Nel solo mercato delle vetture da inizio anno ha fatto registrare 142.150 immatricolazioni pari ad una quota del 9,1%, perdendo qualche posizione nel secondo semestre a causa dell’interruzione della produzione di modelli di successo come la 500 ibrida di terza generazione, la 500X e la Tipo. Modelli dai volumi significativi che saranno sostituiti da una nuova gamma di prodotti piú tecnologici e moderni disponibili in versione ibrida o 100% elettrica – che contribuiranno in maniera significativa alla nuova visione del marchio e alla transizione ecologica in corso. Fiat, inoltre, ha un piano strategico molto preciso – annunciato lo scorso 11 luglio – che porterá il marchio italiano a confermare la sua posizione di guida del mercato in Italia e in altri mercati, e che vedrá nei prossimi anni il completo rinnovamento della gamma di prodotto La nuova gamma, disponibile in versione ibrida o 100% elettrica, prevede un lancio ogni anno nei prossimi tre anni, a partire dall’imminente lancio di Grande Panda disponibile in versione ibrida e 100% elettrica a cui seguirá entro la fine del 2025 anche la nuova versione ibrida dell’iconica 500 prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori. Fiat ha mantenuto un altro punto fermo come il primato della vettura piú venduta in Italia, la Panda, con oltre 102.000 immatricolazioni nell’anno ed un significativo distacco dalla seconda vettura piú venduta. Panda, ed ora Pandina, migliorata attraverso importanti sviluppi in termini di sicurezza e tecnologia, pur mantenendo le qualitá di versatilitá e accessibilitá rimane di gran lunga la vettura piú venduta in Italia. Prodotta nello stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco, la city-car assicura tutti i vantaggi di una motorizzazione ibrida efficiente, compatta e accessibile. Significativo anche l’apporto di 600 nella versione ibrida e 100% elettrico con 6.858 immatricolazioni e di 500e con oltre 2.300 immatricolazioni. Nel mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional é stato il marchio che ha realizzato i migliori risultati commerciali in Italia nei 12 mesi con una quota del 23,6% pari a 46.667 immatricolazioni grazie al primo posto assoluto nel mercato di Ducato che ha consuntivato 19.647 immatricolazioni, prodotto nello stabilimento italiano di Atessa anche in versione 100% elettrico, e alle ottime performance di Dobló e Scudo (rispettivamente primo e secondo nei propri segmenti). Fiat Professional si conferma il primo marchio anche nel mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici con una quota di mercato del 16,6% grazie ad una gamma di modelli elettrici recentemente rinnovata in grado di coprire tutti i segmenti e tutte le esigenze dei clienti professionali. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 03-Gen-25 10:19

