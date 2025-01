Fiat si conferma leader nei suoi 4 mercati domestici in 3 continenti

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Per Fiat il 2024 é stato un anno significativo. Tra le celebrazioni del suo 125° anniversario, il marchio ha consolidato la sua posizione come marchio globale numero uno di Stellantis, guidando nei suoi 4 mercati domestici (Brasile, Italia, Turchia, Algeria), su 3 continenti, e con un modello diverso in ciascun paese: Strada, Panda, Egea e Dobló. Inoltre, come precedentemente annunciato nella prima metá del 2024, FIAT ha concluso l’anno eccellendo anche in Sud America. In Europa, il marchio conferma la sua leadership nei segmenti A elettrico con la Fiat 500e; A con la Fiat Pandina e nei veicoli commerciali leggeri, grazie alla performance di Dobló, Fiorino e Ducato, il Large Van piú venduto di Stellantis. “FIAT nel 2024 ha compiuto 125 anni, un traguardo significativo che pochissimi marchi possono vantare, e ha chiuso l’anno con una performance positiva a livello globale. Abbiamo confermato la nostra posizione di marchio numero uno di Stellantis, con piú di 1,2 milioni di veicoli venduti nel mondo, bilanciando la fase di transizione che stiamo vivendo nel mercato europeo con l’ottima performance in Sud America, questo é il vantaggio di essere un marchio veramente globale. In Sud America FIAT é leader di mercato e in Brasile il marchio ha registrato un nuovo anno record, conquistando oltre il 20% di quota di mercato. Questo significa che una vettura su cinque venduta in Brasile é una FIAT” ha commentato Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis. “In Europa, FIAT ha confermato la sua leadership nel segmento A elettrico con la 500e e nel segmento A complessivo con la Pandina. Inoltre, tra i veicoli commerciali, il Ducato si é confermato come il Large Van piú venduto di Stellantis. Ora ci stiamo concentrando sul 2025, che sará un anno cruciale per FIAT in Europa, a partire dal lancio della nuova Grande Panda, sia in versione elettrica che ibrida, e della nuova 500 Hybrid in arrivo alla fine dell’anno. Affrontiamo il futuro con grande ottimismo” conclude Francois. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 22-Gen-25 16:16

