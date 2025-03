Fiat Topolino e Gallo, collaborazione colorata alla Milano Design Week

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week 2025, Fiat Topolino e Gallo danno vita a una collaborazione esclusiva, per celebrare la sostenibilitá, la libertá di movimento e il potere del colore. Milano si accende con la Topolino 100% elettrica vestita da Gallo con quattro esercizi stilistici: inedite livree per aprire varchi colorati nell’elegante grigio metropolitano di Milano. La prima livrea é un omaggio alle inconfondibili righe multicolor Gallo, rielaborate partendo dall’esclusivo Verde Vita di Topolino, con un’alternanza cromatica studiata per esaltarne il dinamismo e la vitalitá. Altre tre versioni, verranno svelate in occasione della Milano design week (8-13 aprile) e si ispirano ad altrettanti classici di Gallo: le eleganti righe bicolore, la vivacitá dei pois e un’iconica fantasia geometrica, leitmotiv della collezione PE 2025. Saranno visibili nel cuore pulsante di Milano nel Durini Design District, presso il negozio Gallo di via Durini 26. Foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 26-Mar-25 14:47

