Fiat Topolino si tinge dei colori di Gallo durante la Milano Design Week

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week, la Fiat Topolino si tinge con codici stilistici di Gallo. Ben quattro vetture saranno infatti disponibili per test drive nelle strade di Milano con una serie di livree dai colori accattivanti per la mobilitá urbana. Dopo il primo modello con righe multicolor, sono tre le novitá presentate oggi in anteprima: righe bicolori (blu e gialle) per un design semplice che rispecchia le linee essenziali della Topolino, pois colorati su sfondo blu per uno stile divertente e personale, fantasia geometrica a quadri per unire ritmo e armonia in un dialogo perfetto tra moda e mobilitá. Dall’8 al 13 aprile, il negozio Gallo di Via Durini 26 si trasforma in un vero e proprio spazio esperienziale. Un allestimento speciale racconta l’incontro tra il mondo della microcar e quello della moda, attraverso un gioco di colori, materiali e ispirazioni che trasporta i visitatori in un’esplorazione tra design ed espressione artistica. Inoltre, per chi desidera portare con sê un pezzo di questo progetto, Gallo ha realizzato un’edizione limitata di calze dedicate alla collaborazione, disponibili nei suoi store milanesi e online. “In FIAT il colore é la massima espressione della gioia, della felicitá e della facilitá di guida in una cittá come Milano. Il design iconico di Topolino attira giá l’attenzione, ma naturalmente una colorazione cosí vivace e forte attira ancora di piú gli sguardi!, ha dichiarato Alessio Scutari, Managing Director FIAT & Abarth Italia, definendo quella con GALLO “una partnership che parte dalla condivisione di valori (italianitá e approccio alla vita contemporanea), é un primo esercizio di stile che potrebbe essere di ispirazione per qualche versione speciale”. foto: xh7/Italpress (ITALPRESS). xh7/tvi/red 08-Apr-25 16:42

