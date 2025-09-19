Filorga, a Milano l’evento “Future for your Skin” con Ambra Angiolini

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – A un anno dal suo debutto, Filorga – maison francese di Alta Cosmetica ispirata alla medicina estetica – ha celebrato il successo della linea NCEF-Revitalize a Milano, con un party nelle sale de Le Cavallerizze, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci”. Un evento proiettato nel futuro grazie all’expertise scientifica del brand e all’innovazione cosmetica avveniristica su cui si fonda la linea NCEF-Revitalize. Per Filorga il futuro non é un concetto astratto, ma é visibile sulla pelle giá oggi. Attraverso un approccio rigenerativo, preventivo e olistico, piuttosto che esclusivamente estetico, Filorga sostiene infatti la skin quality: un nuovo modo di guardare alla bellezza della pelle concentrandosi non solo sull’assenza di imperfezioni, ma sulla salute intrinseca del suo aspetto generale. Proteggere, preservare, valorizzare sono azioni che prolungano la vita e la bellezza di ogni cosa, anche della pelle. Tra experience interattive e momenti di racconto che hanno coinvolto gli ospiti, il culmine della serata dal titolo “Future for your skin” ha visto una performance esclusiva di Ambra Angiolini. Angiolini ha portato sul palco il monologo “Essere Futuro”: la sua personale interpretazione dell’accettazione di sê e del passare del tempo, ricca di ironia e consapevolezza. Un climax esteso sino all’esibizione live di T’appartengo e altri brani cult del suo repertorio. “Sul palco di questo evento ho scelto di portare non solo la mia voce, ma la mia storia: quella di una donna che ha imparato a farsi amica del proprio tempo, a guardarsi allo specchio con tenerezza invece che con severitá, a scoprire che la bellezza piú autentica non é mai un filtro ma un racconto fatto di esperienze, cadute, risate e nuove partenze – ha detto Ambra Angiolini -. Essere partner di un brand come Filorga significa dare spazio a questo messaggio: che la cura di sê é libertá, che la bellezza é ironia, che il tempo non va fermato, ma ascoltato. È questo che ho voluto condividere con il pubblico durante la mia performance, trasformando la mia voce in un invito: amarsi cosí come si é. L’oggi é il nostro miglior futuro”. Durante la serata, l’essenza del brand si é rivelata in tutte le sue sfaccettature: avanguardia cosmetica ispirata alla medicina estetica, sensorialitá e raffinatezza, scienza e efficacia. “È con orgoglio che celebriamo il successo straordinario di NCEF-Revitalize. Un traguardo che non rappresenta solo un successo commerciale, ma la conferma della visione pionieristica di FILORGA: rendere la Skin Longevity accessibile a tutti attraverso trattamenti cosmetici d’avanguardia – ha evidenziato Emidio Croce, Direttore Generale Filorga Italia -. Fin dal suo lancio, NCEF-Revitalize ha infranto ogni record, affermandosi come una prodezza formulativa che permette di agire in modo intensivo e sinergico su tutti i parametri della qualitá della pelle: rughe, tono, luminositá, pori e idratazione. Questo successo é il frutto di anni di ricerca nei nostri laboratori, test clinici d’efficacia scientificamente validati e della passione di un team, che lavora ogni giorno per trasformare la scienza in un’esperienza di bellezza unica. Grazie a tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere nel nostro marchio”. Dal 18 al 28 settembre, l’anniversario di NCEF-Revitalize verrá celebrato in tutta Italia presso le farmacie rivenditori autorizzati del brand, tra eventi e regali di compleanno. – News in collaborazione con Filorga – – Foto ufficio stampa Filorga – (ITALPRESS). fsc/sat/com 19-Set-25 12:00

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA