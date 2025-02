Fine vita, Foti “Non é competenza delle Regioni legiferare”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Non é competenza delle Regioni legiferare a riguardo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, a “Ping Pong” su Radiouno, rispondendo a una domanda sulla legge sul fine vita della Regione Toscana. “È vero che vi é la sentenza della Corte Costituzionale del 2019, quindi mi pare che da 6 anni il Parlamento non abbia inteso legiferare, con maggioranze diverse da quella attuale. Se oggi la Regione Toscana a guida Pd sente di dover entrare secondo me al di fuori della normativa vigente, ma con un suo provvedimento di legge, é una sconfessione dell’inerzia del Partito Democratico”. Il governo impugnerá la legge? “Le impugnative non si fanno in televisione, ma si fanno in Consiglio dei ministri. È evidente che ricorrere davanti alla Corte costituzionale non é una decisione politica, ma é una decisione che si sposa su un fondamento tecnico”. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). xi2/pc/red 12-Feb-25 11:33

