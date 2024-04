Fiorentina ko, Atalanta-Juventus la finale di Coppa Italia

agenzia

I nerazzurri si impongono 4-1 a Bergamo, ribaltando lo 0-1 del Franchi BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta vince 4-1 contro la Fiorentina e strappa il pass per la finale di Coppa Italia. Una vittoria arrivata dopo una partita incredibile in cui é successo praticamente di tutto: decisive le reti di Koopmeiners, Scamacca, Lookman e Pasalic, le ultime due arrivate nei minuti di recupero e con i viola in 10 giá dall’8° della ripresa. Terza finale dell’era Gasperini, il 15 maggio i nerazzurri sfideranno la Juventus allo Stadio Olimpico di Roma. Rispetto alla gara d’andata i nerazzurri hanno avuto un approccio differente, piú aggressivo. Gasperini – squalificato, in panchina il vice Tullio Gritti – ha schierato l’attacco pesante con Scamacca, Koopmeiners e De Ketelaere. La Fiorentina invece ha risposto col 4-2-3-1: Nico Gonzalez esterno a destra e Belotti unico riferimento centrale. I padroni di casa ci hanno messo 8 minuti per sbloccare la partita, lo stesso Koopmeiners ha beffato Terracciano con un diagonale imparabile. Cinque minuti piú tardi Scamacca ha trovato la rete del raddoppio con una violenta conclusione dalla distanza, ma il gol é stato annullato dopo una revisione al Var per un pestone dell’olandese nerazzurro su Beltran. Gli orobici sono riusciti a trovare la chiave giusta per far male alla Viola, De Ketelaere e Ruggeri nel primo tempo hanno sprecato due buone occasioni per siglare il 2-0. Nella ripresa la trama del match é cambiata ancora una volta dopo 8 minuti, Milenkovic é stato espulso dopo aver steso Scamacca lanciato a rete. La Fiorentina, nonostante l’uomo in meno, é riuscita a trovare il pareggio con Martinez Quarta al 23′, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Sette minuti piú tardi ancora Scamacca si é inventato un gran gol su sponda di De Ketelaere, una mezza rovesciata che ha superato per la seconda volta Terracciano. Quando ormai la partita sembrava essere destinata ai supplementari é arrivato il gol di Lookman, un 3-1 che ha sancito la qualificazione alla finale dei bergamaschi. In pieno recupero Pasalic, lanciato in contropiede, ha firmato la rete del definitivo poker. Il 15 maggio sará Atalanta-Juventus la finale di Coppa Italia. – foto Image – (ITALPRESS). pia/ari/red 24-Apr-24 23:08

