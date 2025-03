Fiorentina ko in Conference, 3-2 per il Panathinaikos

agenzia

I viola perdono ad Atene la gara di andata degli ottavi di finale. ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Atene si conferma ancora una volta una cittá poco fortunata per la Fiorentina. La squadra di Palladino, infatti, perde 3-2 l’andata degli ottavi di Conference contro il Panathinaikos di Rui Vitoria. All’Olympic Athletic Center le marcature di Swiderski, Maksimovic e Tete regalano il successo alla squadra di casa: Beltran e Fagioli vanno, invece, in gol per la Fiorentina. Un ritorno amaro, dunque, per la viola nella capitale greca, a distanza di dieci mesi dalla finale persa contro l’Olympiakos. Un secondo tempo insufficiente e tanti errori individuali condannano gli ospiti al ko. Il Pana si conferma una squadra qualitativamente discreta ma “ballerina” in fase difensiva. I tanti infortuni nel reparto arretrato complicano ancor di piú la situazione dei greci con Ingason, unico centrale di ruolo a disposizione. Le novitá di formazione principali della Fiorentina, invece, sono il ritorno di Kean tra i titolari e la presenza di Terracciano tra i pali. Il primo tempo é un turbinio di emozioni, complice le amnesie difensive di entrambe le formazioni. La Fiorentina parte malissimo e, dopo appena cinque minuti, si ritrova giá sotto nel punteggio. A sbloccare il risultato é l’ex Verona Swiderski, la cui conclusione assume una traiettoria beffarda che non lascia scampo all’incolpevole Terracciano. Il portiere viola, peró, é protagonista in negativo in occasione del raddoppio dei greci al 19′, non trattenendo la conclusione di Duricic e permettendo a Maksimovic di realizzare il 2-0 con un facile tap-in. Sembra una serata storta per la Fiorentina, ma la reazione é da grande squadra. Passa un minuto, infatti, e Beltran accorcia subito le distanze. Tre minuti piú tardi ecco arrivare anche il gol del 2-2, realizzato da Fagioli, il cui tiro di prima intenzione, deviato da Arao, spiazza Dragowski (grande ex della partita, avendo giocato sei anni a Firenze). Nel finale di frazione il Var cancella la rete del potenziale sorpasso a Moreno, pizzicato con un piede in fuorigioco. Nella ripresa arriva la controreazione del Panathinaikos, che in ripartenza sfrutta l’ennesima sbandatura della retroguardia toscana. Al 55′ Tete si inserisce in area e sigla il 3-2, grazie ad una precisa conclusione a fil di palo. Una Fiorentina piuttosto disordinata e poco lucida fatica ora a riproporre quanto di buono mostrato dalla metá del primo tempo. All’ 83′ Duricic sfiora il quarto gol, colpendo il palo. Il secondo tempo é piú spezzettato anche a seguito delle ripetute perdite di tempo degli ellenici non sanzionate dal fischietto belga. Il finale é privo di occasioni. Il ritorno é in programma al “Franchi” giovedí prossimo. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xl9/pdm/gm/red 06-Mar-25 20:55

