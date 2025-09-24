Flotilla attaccata da droni, Tajani a Israele “Tutelare chi é a bordo”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza ha denunciato “esplosioni, droni non identificati e comunicazioni disturbate” nella notte. “Queste tattiche non ci scoraggeranno dalla nostra missione di consegnare aiuti a Gaza e rompere l’assedio illegale. Ogni tentativo di intimidirci non fa altro che rafforzare il nostro impegno. Non saremo messi a tacere. Continueremo a navigare”, fa sapere la Flotilla con un post su Instagram. “Quello che é accaduto questa notte a poche decine di miglia al largo di Creta é stato un episodio di una gravitá intollerabile: le nostre barche sono state attaccate ripetutamente da dei droni militari che le hanno colpite con sostanze urticanti, con bombe sonore e droni che hanno volutamente danneggiato gli alberi di diverse barche. Tutto questo é avvenuto nei confronti di barche che battevano bandiera italiana, inglese e polacca”, ha raccontato in un video su Instagram Maria Elena Delia, la portavoce italiana della Flotilla. “Mi aspetto che oggi questo desti l’indignazione di tutta la nostra politica. È un attacco all’Italia e agli italiani”, ha concluso. La Farnesina ha fatto sapere che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a New York per partecipare all’Assemblea generale Onu, é stato informato dell’attacco e ha chiesto a Israele di tutelare le persone a bordo. “A favore della loro incolumitá, la Farnesina aveva fatto giá segnalazioni alle autoritá di Israele affinché qualsiasi operazione che possa essere affidata alle forze amate di Gerusalemme sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela. Il ministro Tajani ha chiesto all’ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta giá fatta al Governo di Gerusalemme di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato”, fa sapere la Farnesina. (ITALPRESS). – foto: Ipa Agency – col4/red 24-Set-25 10:26

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA