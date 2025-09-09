Flotilla “Colpiti da sospetto drone”, autoritá tunisine smentiscono

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Gli organizzatori della Sumud Flotilla, che trasporta aiuti umanitari destinati a Gaza, hanno denunciato sui social che una delle loro imbarcazioni sarebbe stata colpita da un sospetto drone mentre si trovava al largo delle coste tunisine. Le autorita’ tunisine hanno smentito le voci di un attacco con droni. La Guardia nazionale ha ribadito che le notizie relative a un presunto attacco sono “del tutto infondate”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mgg/red 09-Set-25 08:48

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA