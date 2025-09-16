Fondazione Occorsio, al via la 1^ edizione del Festival della Sicurezza

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Al via la prima edizione del Festival della Sicurezza promosso dalla Fondazione Vittorio Occorsio. Un appuntamento destinato a diventare annuale, nato con l’intento di favorire il dialogo tra esperti, istituzioni e cittadini su temi di rilevanza nazionale e internazionale. Obiettivo della prima edizione dal titolo “Proteggere il Futuro”, che si terrá a Cagliari il 19 e 20 settembre, é riflettere sul tema della sicurezza delle infrastrutture energetiche, con uno sguardo piú ampio ai temi della geopolitica, della sicurezza sociale, ambientale e digitale. Dalla cyber resilience ai cambiamenti climatici, dalla criminalitá organizzata alla transizione energetica. Oltre 30 i relatori coinvolti, tra rappresentanti di aziende, istituzioni e universitá, tra cui: ENI, SNAM, Prysmian, Fincantieri, Cubbit, Fondazione Med-Or, Questura e Prefettura di Cagliari, NBFC – National Biodiversity Future Center, Intesa Sanpaolo, ASIS International, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Marina Militare, Universitá Bocconi, Universitá del Salento e Universitá di Cagliari. In un mondo sempre piú interconnesso, le sfide globali generano rischi, ma anche opportunitá. L’attualitá ha dimostrato come attacchi fisici e digitali alle infrastrutture energetiche sono una delle minacce piú diffuse e complesse, utilizzate nelle guerre e nel terrorismo. Garantire la loro protezione é essenziale per prevenire interruzioni di approvvigionamento, danni ambientali e impatti sociali devastanti. La Fondazione attraverso il Festival intende offrire uno spazio di confronto, proprio in un momento storico in queste tematiche si impongono con urgenza. La Fondazione Vittorio Occorsio, intitolata al magistrato assassinato nel 1976, da anni si impegna nella tutela della memoria delle vittime del terrorismo e della criminalitá organizzata, promuove la cultura della legalitá e sostiene approfondimenti su fenomeni criminali emergenti e sulle risposte della giurisdizione. Il Festival avrá luogo presso la Manifattura Tabacchi (viale Regina Margherita 33, ingresso da vico I, XX settembre) e sará un’opportunitá di incontro aperto gratuitamente a chiunque volesse approfondire i temi proposti. – foto screenshot home page Fondazione Vittorio Occorsio – (ITALPRESS). fsc/com 16-Set-25 19:27

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA