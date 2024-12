Fonseca “Contro la Stella Rossa gara importante da vincere”

agenzia

Il tecnico del Milan annuncia “Loftus-Cheek nella posizione di Pulisic” MILANO (ITALPRESS) – “Giocherá Loftus-Cheek nella posizione di Christian, che ha un piccolo problema. Io ho tutta la fiducia in Loftus-Cheek”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida di Champions League a San Siro contro la Stella Rossa, annunciado cosí il sostituto dell’infortunato Pulisic. “Affronteremo una squadra che ha vinto 5-1 contro lo Stoccarda – ha ricordato il mister rossonero in conferenza stampa – Sará una partita importante per noi, vogliamo vincere e fare i tre punti”. “Come mai questo Milan con tanti alti e bassi tra Europa e Serie A? Sono partite totalmente diverse, ma anche in campionato siamo ogni giorno piú vicini a quello che stiamo facendo in Champions League – ha proseguito l’allenatore portoghese, ex Roma – Le mie parole nel post Bergamo? Capisco la curiositá, ma oggi voglio parlare solo della partita di Champions. Theo Hernandez? Si allena e sta bene bene, é migliorato e deve continuare a lavorare. Penso che negli ultimi tempi siamo migliorati molto difensivamente, non solo in Champions League ma anche in campionato. A Bratislava é stata una partita particolare, la squadra ha imparato molto difensivamente. Sono sicuro che domani staremo bene difensivamente perchê la squadra sta molto meglio”, ha concluso Fonseca. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 10-Dic-24 15:08

