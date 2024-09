Fonseca “Fiducia e allegria, obiettivo scudetto resta”

agenzia

Il tecnico del Milan: “Prima battiamo il Venezia e poi pensiamo a Liverpool e derby” MILANO (ITALPRESS) – “Se l’obiettivo resta lo scudetto? Resta, senza dubbio ed é importante dirlo. Quando non si hanno risultati possiamo immaginare una squadra triste e senza fiducia, ma quello che vedo tutti i giorni é invece una squadra allegra e che vuole migliorare: per questo sono sempre fiducioso. Contano i risultati, ma non posso essere negativo dopo che ho visto come lavorano i giocatori e che tipo di fiducia hanno”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida di campionato contro il Venezia, in programma domani sera in un San Siro che offrirá il colpo d’occhio dei giorni piú belli. “Dopo queste prime tre partite, avere 70mila spettatori a San Siro é una grande dichiarazione d’amore dei tifosi e una responsabilitá per noi di continuare a crescere per renderli orgogliosi – ha aggiunto il mister portoghese in conferenza stampa – Sono fiducioso, come sempre: é importante vincere domani e poi pensare a Liverpool e derby. Hernandez e Leao? Non so se domani saranno titolari, sono due giocatori come gli altri, sono allegri e lavorano come sempre. Io sotto esame? Lo sono sempre, come tutti gli allenatori: l’importante é restare concentrato sul mio lavoro”. Nonostante la partenza non esaltante in campionato, l’ex coach della Roma é certo che il Milan sia sulla buona strada: “Continuo con fiducia e passione cercando di risolvere i problemi avuti dalla squadra in queste tre prime partite. Un cambio tattico? Non penso di passare alla difesa a tre, ma le dinamiche della squadra sono piú importanti del modulo. Ibra? Ci siamo sentiti al telefono ma tutti i giorni siamo a contatto con la dirigenza, é difficile capire come escano notizie contrarie”. I tre punti, domani, sono fondamentali alla causa del ‘Diavolo’: “Non solo domani dobbiamo vincere ma sempre, il Venezia é forte in contropiede ma in difesa abbiamo fatto una evoluzione. E una grande squadra come la nostra deve essere dominante, con la qualitá che abbiamo non possiamo giocare solo in un modo e prendere tanti gol: i giocatori stanno capendo l’importanza di avere la palla e gestire la partita”. Infine, Fonseca si sofferma su Maignan: “Ha un carattere forte ed é giá uno dei leader del gruppo, senza dubbio. È importante nello spogliatoio e abbiamo bisogno di questo tipo di giocatori. Anche altri che sono arrivati ora possono esserlo: é importante avere giocatori che portano carattere e personalitá alla squadra”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 13-Set-24 14:57

