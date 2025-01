Fontana “Io come un arbitro, quando é bravo scontenta un po’ tutti”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “Penso che abbiamo bisogno di fare in modo che certi ruoli siano considerati il piú possibile dei punti di riferimento. Io poi ho un partito e ci sono talmente tanti bravi ministri, sottosegretari, vari esponenti e governatori che non serve che parli. Sono stato nominato Presidente della Camera e devo cercare di fare in modo che il lavoro della Camera vada in una determinata maniera in cui tutti possono sentirsi rappresentati. Non é facile: é un lavoro abbastanza complicato perchê poi tutti ti tirano da una parte e dall’altra. E allora devi fare come l’arbitro, uno bravo che scontenta anche un po’ tutti. Serve un arbitro che cerchi di fare il suo ruolo nel miglior modo possibile”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana intervistato da Nicola Porro nell’ambito dell’evento “La Ripartenza” a Milano. Alla base di queste riflessioni, Fontana ha sottolineato che “non bisogna mai dare per scontata la democrazia. In alcuni paesi si sente dire che votano, peró poi vai a vedere come votano. Perchê una democrazia funzioni, servono istituzioni che funzionano”. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xh7/fsc/red 30-Gen-25 20:15

