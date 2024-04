Ford celebra i 60 anni della Mustang

agenzia

COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ford Mustang festeggia oggi il suo 60° anniversario, un evento che viene celebrato dai fan in tutto il mondo. Presentata per la prima volta all’Esposizione Universale di New York il 17 aprile 1964, stabilendo un record giá nel primo anno con oltre 418.000 auto vendute. Da allora, la sua popolaritá non ha mai cessato di crescere. Attualmente, la Mustang detiene il titolo di auto sportiva piú venduta al mondo da oltre un decennio. Per celebrare i sessanta anni di presenza sul mercato di Mustang, Ford ha annunciato oggi due nuovi allestimenti per il mercato europeo: il California Special pack, che aggiunge un tocco contemporaneo a una versione speciale introdotta per la prima volta nel 1968, e il Nite Pony Pack, che arricchisce ulteriormente il design dell’auto con dettagli stilistici distintivi. In vista di un futuro 100% elettrico per Ford in Europa, é stata ampliata la gamma Mustang con l’introduzione del SUV a zero emissioni Mustang Mach-E3 e, il 30 aprile, sará possibile ordinare la Mustang Mach-E Rally4, il primo veicolo elettrico dell’Ovale Blu ispirato ai rally. Un altro annuncio entusiasmante per il compleanno di Mustang riguarda i primi dettagli sul processo di ordinazione dell’attesissima Mustang GTD5. Nell’ambito delle celebrazioni del “Mustang Day”, Ford ha organizzato il Ford Mustang Global Gallop, un evento che coinvolgerá appassionati dell’iconica pony car provenienti da tutto il mondo. Sessanta persone tra Ambassador, giornalisti e content creator legati al mondo Mustang intraprenderanno viaggi straordinari on the road attraverso Nord America, Sud America, Europa, Sud Africa, Cina e Australia, testimoniando cosí la popolaritá senza tempo dell’iconica auto sportiva. L’evento si protrarrá durante tutto il 2024. Tra i content creator che hanno giá confermato la loro partecipazione alle attivitá figurano Andy To (@Andyto), Lauren Stoney (@lalafox92) e Uma Leoni (@Leonis.studios). Presto saranno annunciati ulteriori creator, media e Ambassador Mustang provenienti da vari mercati. “Pochissimi veicoli possono vantare una storia, un’ereditá e un seguito globale paragonabili a quelli di Ford Mustang e una produzione ininterrotta per 60 anni é un traguardo ancora piú raro.”, ha affermato Jon Williams, General Manager di Ford Blue, Europa. “Le celebrazioni di oggi e il nostro recente ampliamento della gamma Mustang riflettono lo spirito di libertá e di divertimento che hanno contribuito al successo di Mustang per sei decenni e che continuano a ispirare le innovazioni tecnologiche che mantengono Mustang al passo con il futuro”. foto: ufficio stampa Ford Italia (ITALPRESS). tvi/com 18-Apr-24 16:46

