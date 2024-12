Foti “Governo credibile e stabile, ora accelerare sulle spese del Pnrr”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “Sono entrato in un ministero che era guidato da una personalitá di indubbia capacitá e concretezza. Occorre essere molto attenti: le questioni, soprattutto quando si parla di fondi europei, richiedono un’attenzione particolare. Sai che il tuo lavoro sará attentamente vagliato, sia nella fase degli impegni che in quella di verifica delle spese”. Lo dice in un’intervista al “Corriere della Sera” Tommaso Foti, da pochi giorni ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione al posto di Raffaele Fitto, ora vicepresidente della Commissione Ue. Il fatto che Giorgia Meloni abbia tenuto per sé la delega per il Sud “é una precisa scelta di natura politica. Per confermare e sottolineare con forza l’impegno del governo per il Sud con la sua stessa persona”. “Sto esaminando tutti i dossier piú significativi e piú urgenti, entro la fine dell’anno dobbiamo mettere a punto la lettera da inviare alla Commissione Ue per ottenere la settima rata, che tra l’altro é cospicua, circa 18,2 miliardi di euro. E dunque, occorre verificare che i 67 obiettivi complessivi siano raggiunti”, aggiunge Foti. “Io direi che siamo a ottimo punto. Sono ottimista sulla possibilitá di raggiungerli tutti. E ora siamo in un momento importante sul fronte della rendicontazione delle spese effettuate”, assicura Foti. E la Corte dei conti? “Ha fatto la sua relazione sui dati di cui dispone, in modo senza dubbio corretto. Ci sono situazioni che possono migliorare. E io credo che il decreto del ministro Giorgetti che consentirá di erogare i finanziamenti fino al 90% sará decisivo. Eviterá che i Comuni vadano in affanno di cassa. Semplificando la rendicontazione, sará possibile disporre delle risorse in misura molto piú veloce che in passato. Perchê il prossimo anno dovrá segnare un ritmo di spesa decisamente sostenuto rispetto a quello degli anni precedenti. Ma é un fatto fisiologico: in un’opera c’é la fase della progettazione, quella degli appalti e quella dell’esecuzione. E normale che la spesa segua ritmi collegati”, continua Foti, secondo cui “questo governo gode di una credibilitá e stabilitá difficili da mettere in discussione. Certo, con la dialettica propria delle forze politiche che lo compongono. Anche quella é normale. Ma il punto é che c’é una maggioranza che quando deve esprimersi, vota all’unanimitá. A differenza di un’opposizione che spesso ha posizioni piú numerose dei partiti che la compongono”, conclude. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). fsc/red 12-Dic-24 09:09

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA