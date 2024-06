Foti “La riforma sull’Autonomia dá vantaggi, Bonaccini la voleva”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “L’Autonomia differenziata era giá in Costituzione dal 2001. Votata dalla sinistra, e non da noi. Il ddl Calderoli non solo non spacca l’Italia ma la avvantaggia. Se non fosse cosí FdI non l’avrebbe mai, mai e poi mai approvata. Detto ció, siamo felici”. Cosí Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fdi, in una intervista al Corriere della Sera esprime il suo parere positivo alla riforma. Qualcuno ha parlato di malumori all’interno del partito: “Gossip. Qualcuno ha visto che FdI é stato il gruppo meno assente in Aula? Poi, diciamolo, ci sono altre partite aperte. Gliene dico una? Roma capitale. È prevista in Costituzione, serve una legge per darle una definizione piú ampia. Non mi sembra che qualcuno abbia detto che si voglia spaccare l’Italia per questo”. “Schlein é corsa a rifarsi il trucco perchê é stata la vice di Bonaccini che era il tifoso numero uno dell’Autonomia differenziata. Il regionalismo differenziato é una normativa voluta dalla sinistra e imposta (con soli 3 voti di scarto del Parlamento). Anche se poi nel 2001 al referendum 10 milioni di italiani dissero sí e solo 5 no. Se davvero era il male assoluto perchê Bonaccini, con Zaia e Fontana, la chiese?” si chiede Foti. “C’é una commissione presieduta da Sabino Cassese che ha 2 anni di tempo per definire i Lep. La legge introduce un vincolo che prima non c’era: sulle materie che prevedono i Lep, se non ci saranno le risorse, non si faranno intese. Cassese e Guzzetta lo hanno chiarito bene. O sono folli o qualcuno bara”. La Cei teme che nella sanitá siano penalizzati i piú fragili. “Un’Italia con differenze territoriali in molti ambiti, compresa la sanitá, é sotto gli occhi di tutti. E non é colpa dell’Autonomia che non c’era. Bisognerebbe chiedersi perchê». – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). pc/com 22-Giu-24 08:27

