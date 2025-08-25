Foti “Nessuno vuole centralizzare i fondi di coesione”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Nel dibattito di ieri sui fondi di coesione, nessuno degli intervenuti ha sostenuto che gli stessi debbano essere centralizzati e gestiti dallo Stato. In veritá, essendo stata posta in rilievo la necessitá di un maggiore coinvolgimento dei Comuni, chi scrive ha detto che la decisione compete alle Regioni”. Cosí il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti. “Non solo ma, essendo la sussidiarietá un pilastro della coesione, ho evidenziato da parte mia che quella verticale, proprio in ragione della governance multilivello, é molto piú pregnante di quella orizzontale, per la quale il coinvolgimento della societá civile risulta ancora parziale”, prosegue il ministro. “Del resto, proprio chi scrive, in questi mesi, ha coerentemente espresso a nome del Governo la posizione di escludere i fondi della coesione dai cosiddetti ‘piani Paese’, ipotizzati dalla Commissione Europea per la programmazione 2028-2034”, conclude Foti. (ITALPRESS). – foto: Ipa Agency – col4/com 25-Ago-25 17:39

