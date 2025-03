Foti “No a fondi coesione per finanziare la difesa”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo che i fondi di coesione debbano essere lasciati esclusivamente per ridurre le disparitá economiche tra le regioni italiane e quindi non ci avverremo di questo strumento per finanziare le spese della difesa. Sosteniamo invece la possibilitá di introdurre strumenti comuni europei che possano servire a finanziare lo sviluppo dell’industria della difesa a partire, ad esempio, dal meccanismo di garanzie europee per investimenti privati che é stato proposto non a caso dall’Italia all’Ecofin dello scorso 11 marzo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, intervistato a ‘Caffê Europa’ su Radio 1. Foto: IPA Agency (ITALPRESS). tvi/com 15-Mar-25 09:34

