Francesco Calcara nuovo Presidente e Ceo di Hyundai Italia

MILANO (ITALPRESS) – Francesco Calcara é il nuovo Presidente e CEO di Hyundai Motor Company Italy. Lo ufficializza Hyundai Motor Europe. Nel suo nuovo ruolo, Francesco Calcara porta con sê una grande esperienza. Dopo una Laurea in Economia Aziendale e un master in Scienze Economiche presso la Luiss Guido Carli di Roma, costruisce la sua carriera nel settore automotive, maturando una vasta competenza nelle attivitá Sales & Marketing e una conoscenza approfondita del mercato premium. Dopo alcune esperienze internazionali, nel 2004 entra in Mazda Motor Italia come Sales Area Manager e dopo due anni viene nominato Fleet Business Development Manager. Nel 2007 approda in Bmw Group Italia, dove trascorre dieci anni assumendo ruoli di crescente responsabilitá nell’area Fleet e Corporate. Nel 2013 viene nominato National Sales Manager Mini. Nel 2016 diventa Luxury Marketing Manager in Bmw, con responsabilitá diretta sulla strategia Luxury del gruppo in Europa e in Italia. Il 2017 vede il suo ingresso in PSA Groupe Italie nel ruolo di DS Automobiles Brand Director. L’anno successivo assume la carica di Managing Director DS e Sales & Marketing Vice President. Con la nascita di Stellantis viene nominato Senior Vice President, ricoprendo il ruolo di Global Chief Marketing Officer del brand Alfa Romeo. Recentemente, come Chief Executive Officer di Free2Move eSolutions ha coordinato tutte le attivitá operative a supporto dello sviluppo delle vendite di vetture elettriche di tutti i brand di Stellantis in Enlarged Europe, MEA e Nord America. Forte della sua esperienza nell’automotive locale e globale, nel suo nuovo incarico Calcara guiderá Hyundai Italia con l’obiettivo di continuarne il consolidamento, puntando ad accrescere sia la quota di mercato sia i volumi del brand. “Desidero congratularmi con Francesco Calcara per il suo nuovo ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di Hyundai Italia”, ha dichiarato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. “La sua grande esperienza nel settore automobilistico sará determinante per un ulteriore rafforzamento della posizione di Hyundai in Italia e per sostenere la nostra crescita sostenibile in tutta Europa. Sono ansioso di vedere il suo contributo al successo di Hyundai nel continente”. “Sono orgoglioso ed entusiasta di entrare a far di Hyundai Italia, sono impaziente di mettere a disposizione le mie competenze e la mia esperienza per contribuire insieme al team al raggiungimento degli obiettivi dell’azienda ed ottenere risultati eccellenti.” – ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia – “Dovremo confermare e rafforzare la nostra leadership nei campi dell’elettrificazione, della tecnologia, innovazione e della sostenibilitá, avendo sempre il Cliente al centro delle nostra strategia”. Francesco Calcara prende il posto di Andrea Crespi, che ha guidato l’azienda dal 2013 come Direttore Generale ed é diventato nel settembre 2022 il primo manager italiano a ricoprire la carica di Presidente di Hyundai Italia. Crespi assume l’incarico di Vice President Sales and Service di Hyundai Motor Europe, per supportare la crescita di Hyundai nel Vecchio Continente. foto: ufficio stampa Hyundai Italia (ITALPRESS). tvi/com 03-Set-24 15:54

