Francia, Macron nomina Lecornu primo ministro

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Emanule Macron, ha nominato primo ministro Sêbastien Lecornu, giá ministro delle Forze armate. Gli ha dato mandato di consultare le forze politiche rappresentate in Parlamento al fine di adottare un bilancio per la Nazione e costruire gli accordi essenziali per le decisioni dei prossimi mesi. Dopo queste discussioni, spetterá al nuovo primo ministro proporre un Governo al presidente della Repubblica. L’azione del primo ministro – si legge in una nota dell’Eliseo, “sará guidata dalla difesa della nostra indipendenza e del nostro potere, dal servizio al popolo francese e dalla stabilitá politica e istituzionale per l’unitá del Paese. Il presidente della Repubblica é convinto che su queste basi sia possibile un accordo tra le forze politiche, nel rispetto delle convinzioni di ciascuna”. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/com 09-Set-25 20:20

