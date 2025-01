Frank Marotte nuovo Direttore Marketing, Vendite e Operazioni di Dacia

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Dal 1° febbraio 2025, Frank Marotte é nominato Direttore Marketing, Vendite e Operazioni del brand Dacia. Entrerá a far parte del Comitato di Direzione Dacia, riportando a Denis Le Vot, CEO di Dacia. Laureatosi presso l’Ecole Centrale Paris, Frank Marotte ha acquisito piú di 30 anni di esperienza nel settore automotive. Dopo aver cominciato la carriera in Peugeot nel 1993, ha occupato diverse posizioni di direzione in Francia e all’estero. Nel 2008, é stato nominato responsabile della pianificazione prodotti di PSA Peugeot Citroìn, supervisionando lo sviluppo di vari segmenti. Nel 2013, Frank Marotte é entrato a far parte di Toyota Motor in veste di Direttore Pianificazione Prodotti per l’Europa, la Russia e il Medio Oriente. Ha assunto l’incarico di supervisionare il portafoglio prodotti di Toyota in Europa ed é stato membro del Comitato Esecutivo di Toyota Motor Europe. A luglio 2019, Frank Marotte é stato nominato Presidente e Direttore Generale di Toyota France, dove é stato responsabile della strategia e dello sviluppo delle attivitá di Toyota e Lexus in Francia. “È con piacere e grande fiducia che do il benvenuto a Frank Marotte come Direttore Marketing, Vendite e Operations di Dacia. La sua vasta esperienza nel settore automotive e la sua comprovata leadership lo rendono una risorsa preziosa per il brand. Con tutti i team Dacia, continuiamo a perseguire l’obiettivo di essere leader della mobilitá accessibile” dichiara Denis Le Vot, Ceo di Dacia. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 17-Gen-25 16:44

