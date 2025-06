FS, 44 mln per il rinnovo della flotta di autobus di Busitalia

agenzia

BOMPORTO (MODENA) (ITALPRESS) – Un investimento di 44 milioni di euro per il rinnovo della flotta di autobus di Busitalia, societá di Trenitalia (Gruppo FS). Il piano prevede l’arrivo, entro dicembre 2025, di 111 mezzi di ultima generazione: 100 a marchio Mercedes-Benz e 11 a marchio Setra, commercializzati in Italia da Daimler Buses Italia. I primi nuovi quattro autobus sono stati presentati a Bomporto (Modena) alla presenza di Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia; Stefano Giordani, Presidente e CEO di Daimler Buses Italia; Flavio Nogara, Presidente di Busitalia; Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia; Gianluca Cocci, Amministratore Delegato di Busitalia Rail Service. L’investimento, interamente autofinanziato da Busitalia tramite la controllata Busitalia Rail Service, “segna un passaggio strategico nel processo di rinnovo e potenziamento del parco mezzi dedicato sia all’integrazione con il trasporto ferroviario sia ai servizi a mercato”, spiega una nota di FS. “Intermodalitá e cooperazione tra i vari settori di trasporto, in questo caso ferro-gomma, continuano ad essere obiettivi strategici di Trenitalia e del Gruppo FS – ha detto Strisciuglio -. Tutto questo per rendere la mobilitá piú efficiente e capillare con un occhio sempre attento alla sostenibilitá”. Per Lo Piano “l’acquisto di questi nuovi autobus rappresenta un passo concreto verso un trasporto sempre piú attento all’ambiente, integrato e vicino alle esigenze dei nostri passeggeri. Lavorare con Daimler Buses Italia e integrare i collegamenti con Trenitalia ci permette di rafforzare la nostra strategia che mira ad un servizio all’insegna della sostenibilitá e dell’intermodalitá”. “Oggi celebriamo una partnership che, per numeri e valore strategico, é un modello di eccellenza nel settore. Questa fornitura rappresenta un record storico: 111 autobus in un’unica commessa e con assistenza full service OMNIplus – un primato assoluto per Daimler Buses Italia, che con 352 autobus urbani, 484 interurbani, 127 veicoli destinati al servizio del turismo, porta a 963 gli autobus forniti a Busitalia”, ha sottolineato Giordani. Fulcro del progetto é il potenziamento della sinergia operativa con Trenitalia, in particolare attraverso una flotta rinnovata di 81 autobus, destinati alle soluzioni sostitutive e integrative al trasporto ferroviario. “Un elemento essenziale, questo – si legge ancora – per garantire la continuitá e l’affidabilitá del servizio, offrendo ai viaggiatori un’esperienza di qualitá anche nei tratti gestiti su gomma. L’integrazione ferro-gomma rappresenta una delle direttrici del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS per una mobilitá collettiva sempre piú efficiente, intermodale e orientata alla sostenibilitá”. Il piano prevede, inoltre, l’acquisto di 30 autobus dedicati a servizi a mercato, come i collegamenti verso destinazioni di interesse turistico, noleggio e per attivazione di tratte a lunga percorrenza. I nuovi autobus, conclude la nota, “saranno impiegati su tratte interregionali e provviste di dotazioni che rispondono a standard elevati in termini di viaggio confortevole, con sedute ergonomiche, climatizzazione termoregolata, connettivitá Wi-Fi, porte USB ad ogni posto, sistemi di videosorveglianza e dispositivi per l’accesso facilitato a persone con disabilitá”. – News in collaborazione con Ferrovie dello Stato – – foto ufficio stampa Ferrovie dello Stato – (ITALPRESS). fsc/com 11-Giu-25 09:04

