Furlani oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Nanchino

NANCHINO (CINA) (ITALPRESS) – Mattia Furlani é medaglia d’oro ai mondiali indoor di Nanchino, in Cina. L’azzurro ha trionfato con la misura di 8.30, secondo il giamaicano Wayne Pinnock (8.29), terzo l’australiano Liam Adcock (8.28). Secondo a Glasgow, nel 2024, Furlani é il nuovo campione del mondo indoor dopo l’argento agli europei di Apeldoorn. Quarto posto per Leonardo Fabbri nel getto del peso. Medaglia d’oro al neozelandese Tom Walsh (21.65), secondo lo statunitense Roger Steen (21.62), terzo Adrian Piperi (21.48), 21.36 invece per l’azzurro, a un passo dal podio. Ottavo posto per l’altro azzurro Zane Weir, con 20.63. – foto Image – (ITALPRESS) pia/fsc/red 23-Mar-25 15:15

