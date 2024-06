G7, Zelensky “Con firma accordo Usa é giornata storica”

agenzia

BARI (ITALPRESS) – “La giornata di oggi é davvero storica, abbiamo firmato questo accordo che parla di cooperazione, di come entrambi i Paesi possono uscire rafforzati e quali sono i passi da fare per arrivare a una soluzione affinchê la guerra della Russia venga fermata e non costituisca una minaccia per tutto il mondo”. Cosí il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa al G7 con il presidente Usa, Joe Biden. “Non ci puó essere una mancanza di sicurezza in Europa, intendiamo respingere l’aggressore” attraverso questa cooperazione che porterá alla vittoria di questa guerra. In questo momento abbiamo gli strumenti per vincerla” ha continuato Zelensky. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xb1/pc/red 13-Giu-24 22:38

