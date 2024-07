Gakpo trascina l’Olanda alle semifinali di Euro2024

agenzia

Gli orange battono in rimonta la Turchia per 2-1, mercoledí sfida all’Inghilterra BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’Olanda batte in rimonta la Turchia per 2-1 e vola in semifinale a Euro2024, dove affronterá l’Inghilterra. Sono De Vrij e Gakpo a scacciare la paura iniziale causata dal momentaneo vantaggio di Akaydin. Per oltre mezz’ora non accade quasi nulla, ma al primo squillo sono gli uomini di Montella a passare. Al 35′, Guler raccoglie un pallone vagante sulla destra e scodella sul secondo palo, pescando Akaydin che di testa insacca da due passi firmando l’1-0. È di fatto la prima e unica occasione da gol dei primi 45 minuti, che si chiudono con il vantaggio di Calhanoglu e compagni. Gli orange sfiorano il pari al 6′ della ripresa, quando Akê serve al centro per il neo entrato Weghorst che fa da sponda al centro per Depay, il quale manca l’impatto con il pallone a pochi metri dalla linea di porta. Sul fronte opposto, é Guler a mettere i brividi a Verbruggen con un mancino su punizione dalla lunga distanza che centra il palo esterno. Al 20′, Yilmaz impegna Verbruggen con un destro dalla distanza, con Weghorst che sulla respinta si traveste da difensore e salva in scivolata sul possibile tap in di un avversario. Cinque minuti dopo, la formazione guidata da Koeman trova il pareggio. Depay pennella un preciso cross dalla destra, con De Vrij che prende il tempo a tutti al centro dell’area siglando di testa l’1-1. Van Dijk e compagni continuano a spingere e al 31′ completano la rimonta. Dumfries riceve palla sulla destra e mette in mezzo un rasoterra velenoso sul secondo palo sul quale si avventa Gakpo, che conclude in modo sporco ma vincente per il 2-1 dei suoi. I turchi si buttano in avanti e al 40′ sfiorano il pareggio quando il neo entrato Celik si getta su una palla vagante in area e ci prova con un piatto destro a botta sicura, ma Van De Ven si immola e salva in scivolata. Sul versante opposto, al 44′, lo scatenato Gakpo ci prova in contropiede ma Gunok respinge la sua conclusione. In avvio di recupero, é Verbruggen a mettere in cassaforte la vittoria per gli olandesi grazie a una parata decisiva su un’incornata ravvicinata di Kilicsoy. Il risultato non cambierá piú. Gli orange possono cosí festeggiare l’accesso alla semifinale. Ad aspettarli, mercoledí sera a Dortmund, ci sará l’Inghilterra. – Foto Image – (ITALPRESS). xh9/mc/red 06-Lug-24 23:06

