Gamma Stellantis compatibile con il gasolio HVO

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis ha reso noto che l’intera gamma di auto e veicoli commerciali “light duty” é pienamente compatibile con il gasolio HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). L’HVO, a differenza dei tradizionali Diesel a base di petrolio, é un biocarburante prodotto da materie prime rinnovabili come oli vegetali esausti, scarti di grasso animale e oli di frittura esausti. Grazie al processo di idrogenazione con cui é prodotto, questo carburante é piú pulito, in quanto senza zolfo e a basso contenuto di composti aromatici e inquinanti. La compatibilitá del gasolio HVO é estesa anche a numerosi veicoli Stellantis giá in circolazione, con omologazione Euro 5 e Euro 6, che presentano la dicitura “XTL” sul bocchettone di rifornimento. Sono compatibili con il gasolio HVO anche alcuni veicoli Diesel Euro 6 senza dicitura XTL, equipaggiati con i seguenti propulsori: 1.3 MultiJet, 1.6 MultiJet, 2.0 MultiJet, 2.2 MultiJet, New 2.2 MultiJet 4.0, 3.0 V6 MultiJet, 2.3 MultiJet (F1A – Fiat Ducato). Ampliando la gamma di opzioni sostenibili, Stellantis rafforza il suo impegno per la tutela dell’ambiente e offre la massima libertá di scelta ai propri clienti. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 11-Nov-24 14:17

