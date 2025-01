Gasperini “Inter la piú forte, in campo la migliore Atalanta”

agenzia

“Per noi é importante esserci, ma vincere lo é ancor di piú”, dice il tecnico alla vigilia della semifinale di Supercoppa RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “È una partita importante. Sará diversa rispetto al campionato, é una partita in 90 minuti, dove ci si gioca un’eliminazione secca e va vista con un’ottica diversa”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter, prima semifinale di Supercoppa italiana: “Intanto bisogna pensare a cosa ha fatto l’Inter in questi ultimi tre anni, é la squadra piú forte. Le ultime due partite sono state le piú difficili, le altre sono state piú equilibrate e dovremo stare attenti a non subire inizialmente come é avvenuto nelle ultime due, rimanere in gara un po’ piú a lungo, l’Inter diventa difficile da recuperare se va in vantaggio. Supercoppa un obiettivo? Giochiamo tutte le partite al massimo, anche se questa é arrivata come data in un momento particolare, peró saremo al meglio delle nostre possibilitá per avere il massimo delle possibilitá di vincere questa coppa. Il primo scoglio sará con l’Inter, pensiamo di giocare con tutta la squadra, con gli undici titolari e i cinque cambi, per poter riuscire a superare il turno”. La crescita dell’Atalanta negli ultimi anni é stata esponenziale, ormai la Dea frequenta i massimi livelli del calcio nazionale ed europeo e quella di domani é un’altra grande occasione per confermarsi. “Questa é la quarta finale in pochi mesi, giocare questo tipo di partite dá prestigio al club, valore ai giocatori, soddisfazione a tutti noi. Sono partite molto viste nel mondo, nelle quali vuoi fare bella figura ed essere competitivo al massimo. Per noi é importante essere qui, sará ancora piú importante vincere”, ha spiegato mister Gasperini. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/ari/red 01-Gen-25 10:16

