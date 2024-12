Gasperini “Nessuno puó sentirsi favorito contro il Real”

agenzia

“Ma rispetto alla Supercoppa di agosto sará una partita diversa” BERGAMO (ITALPRESS) – “Nessuna squadra puó sentirsi favorita quando gioca contro il Real Madrid”. Gian Piero Gasperini getta acqua sul fuoco alla vigilia del match contro i blancos al Gewiss Stadium. “Noi arriviamo a giocare una partita importante nel nostro stadio che é un gioiellino e per la gente di Bergamo é un appuntamento fantastico. Ma sappiamo che giochiamo contro una squadra fortissima. La classifica in questo momento é momentanea, siamo felici, ma da qui pensare che l’Atalanta sia superiore al Real Madrid penso si vada un po’ oltre. Noi faremo il massimo per fare risultato, ma noi siamo un po’ piú cauti, é un’euforia un po’ esagerata che lasciamo fuori all’esterno”. Ad agosto, nella sfida che metteva in palio la Supercoppa Europea, ebbe la meglio il Real. “Quel momento sembrava il punto piú alto della storia del club – ricorda Gasperini – Poi non ci siamo arrivati benissimo per via delle vicissitudini di mercato, ma nonostante questo per una buona ora siamo riusciti a fare una buona gara. Rispetto ad allora abbiamo inserito altri giocatori, molti sono saliti di livello…quella di domani penso sia una partita diversa rispetto a quella di agosto”. Poi una battuta su Lookman: “Oggi credo sia un giocatore di squadra, non che prima non volesse giocare con la squadra, ma oggi é capace di giocare per la squadra, di difendere, di fare assist, ecco perché dico che é uno dei nostri top player”. “Sará una partita molto difficile domani per noi, saremo molto concentrati su come impostare la partita – afferma proprio l’attaccante nigeriano – Domani sará una sfida ulteriore per noi, quello che abbiamo fatto in passato appartiene al passato, avremo modo di dare il nostro meglio”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/glb/red 09-Dic-24 20:59

