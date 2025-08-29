Gasperini “Soddisfatto della mia Roma, Sancho? Non preghiamo nessuno”

agenzia

Il tecnico giallorosso: “A Pisa per dare un seguito alla vittoria con il Bologna” ROMA (ITALPRESS) – “Siamo contenti di aver vinto alla prima contro un avversario ostico e difficile come il Bologna. Adesso dobbiamo proseguire, a cominciare da domani, in una partita insidiosa contro una squadra che torna in Serie A dopo tanti anni e che all’esordio ha fatto un’ottima prestazione su un campo difficile come quello di Bergamo”. Cosí Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Roma. Un avvio di avventura nella Capitale che lascia soddisfatto il tecnico giallorosso: “La cosa piú importante é stata la risposta dei giocatori, della squadra: in questi due mesi sono stati sempre partecipi, mi hanno seguito e ci hanno creduto, presentandosi a inizio campionato con un grande spirito. Al di lá della prestazione, che é sempre migliorabile, questa per me é la base di partenza”. L’ex mister dell’Atalanta si sofferma sulle ultime ore del mercato: “Manca poco alla fine, fino alle 20:00 di lunedí sono tutte parole al vento. Sancho? Non so quali siano i margini in questi giorni, ma sono dell’idea che non bisogna pregare nessuno. Sancho, ma vale anche per altri giocatori, é sicuramente una possibilitá per noi perchê puó darci un valore aggiunto. Ma allo stesso tempo é una grande opportunitá per loro. Se entrano in questo tipo di pensiero le cose si sposano, altrimenti non si possono mettere insieme due mentalitá cosí opposte. Se lo capisce, é un acquisto che ha senso. Altrimenti resterá dov’é”. Una battuta sull’ultimo arrivo Ziolkowski: “È un acquisto che ha visto Massara e io mi fido delle sue intuizioni di mercato. È un profilo che rientra tra quelli richiesti, un ragazzo che ha giá fatto esperienza, che puó crescere dietro a Mancini trovando man mano gli spazi e mostrando la sua evoluzione futura. Ci auguriamo tutti di aver preso un giocatore di alto livello”. “Dybala? Non é un problema, va sfruttato per le sue caratteristiche – prosegue Gasp – È un giocatore che dá un valore aggiunto, ma la Roma deve avere una sua identitá a prescindere dall’individuo. Dovbyk? Si é sempre allenato bene. Non ho alcun appunto da fare su di lui e mi aspetto che domani porti tutta la sua energia, che giochi dall’inizio o a partita in corso”. Poi il tema di discussione é diventato Lorenzo Pellegrini: “Sará convocato, ha lavorato in gruppo tutta la settimana. Di lui ho giá detto: la difficoltá é trovare la soluzione migliore sia per la societá che per il giocatore. Mi sembra peró che finalmente si sia aperto un dialogo vero tra le due parti. Lui é attaccatissimo alla Roma e ha voglia di mettersi in gioco per raggiungere i suoi obiettivi e continuare la sua carriera. È chiaro che il contratto é un vincolo importante, ma di storie cosí é pieno il mondo del calcio. Se troverá la collocazione migliore, saremo tutti felici e io gli auguro il meglio. Il problema é che ormai mancano solo tre giorni alla chiusura del mercato, ma la disponibilitá della societá e del giocatore mi sembra totale”. Focus, infine, sul sorteggio di Europa League: “Lille e Stoccarda sono ottime squadre, il Midtjylland l’ho incontrato piú di una volta e ho fatto fatica. Andremo due volte in Scozia, anche a Nizza. Ci sará da sudare partita per partita, punto per punto. Proveremo ad arrivare tra le prime otto, ma se non dovessimo riuscirci non mi strapperó i capelli. L’importante é chiudere tra le prime ventiquattro, poi le competizioni diventano decisive da marzo”, conclude Gasperini. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/mc/red 29-Ago-25 14:54

