Gaza, Ghribi “Ascoltare Papa su cessate il fuoco e liberazione ostaggi”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Faccio mio con forza l’appello coraggioso al cessate il fuoco a Gaza che Papa Leone ha rivolto al mondo. Ne condivido la profonda preoccupazione per il dolore degli innocenti e prego affinchê non siamo piú costretti ad ascoltare il pianto di chi ha perso i propri cari, nê le suppliche di genitori costretti a vedere i propri figli soffrire la fame perchê privati del necessario, persino dell’acqua e del pane”. Lo afferma Kamel Ghribi, presidente di GKSD e vicepresidente del Gruppo San Donato. “Ribadisco, con la stessa chiarezza e fermezza, la richiesta della liberazione di tutti gli ostaggi e della cessazione di ogni forma di ricatto che oggi imprigiona non solo le persone, ma anche la speranza – prosegue -. Il Pontefice non nutre altro interesse se non quello, limpido e universale, dell’amore per l’umanitá e del desiderio di porre fine alla sofferenza inutile che colpisce tanti innocenti, da ogni parte, travolti da una guerra che non hanno scelto. E ancora una volta rivolgo un pressante invito a tutte le parti in causa: si abbia il coraggio del dialogo, si scelga la via della pace”. – Foto ufficio stampa GKSD – (ITALPRESS). sat/com 26-Giu-25 16:06

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA