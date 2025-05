Gaza, La Russa “Aiuti e linea chiara, Governo non si é risparmiato”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Senato Ignazio La Russa in un’intervista al Corriere della Sera fa proprie le parole di Antonio Tajani su Gaza, «l’indignazione per le morti innocenti» e le forme «assolutamente drammatiche e inaccettabili del conflitto in cui bambini, donne e anziani pagano colpe non loro». E ricorda che «le radici della guerra hanno origine nel massacro del 7 ottobre e nella condizione di cattivitá in cui versano gli ostaggi israeliani. E tutto questo senza che ci siano stati fino al momento passi indietro da parte dei terroristi di Hamas e dei loro protettori iraniani, uniti nel disegno di voler cancellare lo Stato di Israele». Quanto alle critiche dell’opposizione, per La Russa «sono valutazioni legittime anche se piegate a logiche di politica interna, al rapporto con il loro elettorato. Perchê il governo italiano non si é risparmiato nel fornire aiuto alla gente di Gaza e nel chiedere il cessate il fuoco». Secondo il presidente del Senato, il premier israeliano Benjamin Netanyahu «non si fermerá finchê non si sará fermato il disegno di coloro che vogliono annientare il suo Paese. Ed é difficile trovare una soluzione che eviti l’allargamento del conflitto senza un percorso condiviso dalle parti. Per questo mi ritrovo nel discorso di Tajani e cosí si spiega la richiesta di Netanyahu di avere la garanzia che nessuno, ad accordo concluso, miri nuovamente a debellare Israele. C’é chi vuole due popoli e due Stati e chi vuole uno Stato solo». – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 29-Mag-25 08:41

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA