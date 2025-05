Gaza, Tajani “Israele si fermi immediatamente”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “La striscia di Gaza da oltre un anno e mezzo restituisce immagini di distruzione e sofferenza, quanto avviene suscita dolore immenso e indigna le nostre coscienze, la popolazione da troppo tempo sta pagando un prezzo altissimo”. Cosí il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un’informativa urgente alla Camera sulla situazione a Gaza. “La reazione legittima del governo di Israele al terribile atto terroristico sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili. Chiediamo a Israele di fermarsi immediatamente. Devono finire i bombardamenti, l’assistenza umanitaria deve riprendere, il rispetto del diritto internazionale deve essere rispettato”, ha aggiunto Tajani. “Chi dice che il governo sta ignorando la Striscia di Gaza offende la veritá”, ha sottolineato. “Con Food for Gaza abbiamo fatto arrivare da marzo dello scorso anno abbiamo fatto arrivare nella Striscia oltre 110 tonnellate di aiuti alimentari, sanitari e beni di prima necessitá. Il nostro é anche tra i principali governi occidentali ad aver organizzato evacuazioni da Gaza, abbiamo consentito a oltre 700 persone di lasciare la Striscia. In queste ore stiamo portando a termine una nuova evacuazione di 31 palestinesi. Le nostre ambasciate stanno lavorando con la Croce Rossa per concludere con successo questa operazione giá nelle prossime ore”. “Hamas deve liberare gli ostaggi che ancora oggi sono nelle sue mani e che hanno il diritto di tornare nelle loro case”, é l’appello di Tajani. “Ho incontrato piú volte i parenti degli ostaggi, a loro va la solidarietá del governo e di tutto il Paese”, ha aggiunto. Per Tajani “l’unica prospettiva possibile per la pace resta l’avvio di un processo politico che porta a due Stati che convivono in pace e sicurezza. Queste sono le prioritá del governo a cui stiamo lavorando con un’azione a 360 gradi. È l’unica soluzione in grado di garantire il rispetto e la dignitá dei diritti delle due popolazioni”. “L’espulsione dei palestinesi da Gaza non é e non sará mai un’opzione accettabile. Per questo sosteniamo il piano arabo a guida egiziana che é incompatibile con qualsiasi ipotesi di sfollamento forzato”, ha precisato. “Preoccupano i rigurgiti di antisemitismo a cui abbiamo assistito nei mesi scorsi e a cui continuiamo ad assistere. non si possono far ricadere sugli ebrei le azioni del governo israeliano, mai piú nessuno dovrá avere paura soltanto perchê ebreo”, ha ammonito. “Il virus dell’antisemitismo non deve avere diritto cittadinanza nostra societá – ha aggiunto -. Come diciamo ad Israele di fermarsi, allo stesso modo dico anche a chi fomenta antisemitismo dico: fermatevi, fermatevi subito”. Il vicepremier ha ricordato gli “incredibili insulti antisemiti” rivolti a Liliana Segre, e l’Aula della Camera ha tributato un lungo applauso alla senatrice a vita. Prima dell’informativa urgente alla Camera, Tajani ha anche chiesto un minuto di silenzio per rendere omaggio alle vittime israeliane e palestinesi. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). xb1/sat/red 28-Mag-25 10:39

