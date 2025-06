Gdo, Aldi festeggia 7 anni in Italia e avvia una nuova fase

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Con un’esperienza immersiva, durante un evento indirizzato agli stakeholder, Aldi ha festeggiato i suoi 7 anni in Italia. Aldi, parte del Gruppo Aldi Sýd, fra i piú importanti operatori mondiali della Grande Distribuzione Organizzata, ha aperto infatti il suo primo negozio nel nostro Paese nel 2018 e oggi ne conta 200, in 6 regioni del Nord Italia. L’evento, “Aldi da vicino”, che ha visto la partecipazione anche di molti fornitori italiani, ha da un lato festeggiato un traguardo ma ha segnato anche l’avvio di una nuova fase per il gruppo tedesco, come ha sottolineato durante il suo discorso, Michael Gscheidlinger, Country Managing Director Aldi Italia. “In un contesto che vede l’Italia affrontare grandi sfide economiche e sociali, Aldi riafferma oggi la sua presenza e vicinanza, non solo in termini di prossimitá e crescente distribuzione dei nostri negozi ma soprattutto in termini di impatto valoriale. Oggi Aldi é pronta a iniziare una nuova fase strategica che punta al consolidamento – ha detto -. In questi anni i clienti e il mercato hanno dato grandi risposte alle nostre proposte. Ora puntiamo a un cambio di passo che presuppone un’integrazione maggiore con le strategie internazionali”. Guardando in avanti, il primo obiettivo che il gruppo tedesco si é dato é semplificare la vita ai clienti, dare quindi una risposta efficace al carovita e dare contemporaneamente sostegno al cliente, alla comunitá e al territorio. “Abbiamo sempre cercato di essere partner affidabili per le comunitá – ha spiegato Gscheidlinger – per noi non si tratta solo di dare efficienza, sostenibilitá o un’esperienza di spesa a un prezzo piú basso, vogliamo dare un qualcosa in piú ai clienti e al territorio”. Letizia Mastroianni, Director National Buying con focus sulla sostenibilitá, ha raccontato, durante l’evento, gli importanti interventi di rigenerazione urbana portati avanti di Aldi in Italia in occasione dell’apertura di nuovi punti vendita e l’attenzione anche alla sostenibilitá anche sociale e alla paritá di genere. Sono oltre 3.800 i collaboratori di Aldi in Italia, con un’etá media di 34 anni mentre piú del 50% delle posizioni manageriali é ricoperta da donne. E a proposito di territorio, centrale per Aldi il rapporto con i fornitori, circa l’80% delle referenze alimentari é Made in Italy: “Per noi – ha continuato Gscheidlinger – é davvero molto importante la partnership che abbiamo con i nostri fornitori. Loro sono il cuore del nostro assortimento. Con l’innovazione, la qualitá e i prezzi competitivi ci permettono di offrire e di restituire qualcosa ai nostri clienti. Con la sostenibilitá, l’affidabilitá e la trasparenza che richiediamo ai nostri fornitori vogliamo assicurare che venga fornita solamente la qualitá maggiore possibile al cliente”. – News in collaborazione con Aldi Italia – – foto ufficio stampa Aldi Italia – (ITALPRESS). fo3/fsc/red 13-Giu-25 17:12

