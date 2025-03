Geopolitica e IA, solo il 26% dei CEO vede la propria azienda pronta

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Solo il 26% degli amministratori delegati e dei membri dei consigli di sorveglianza a livello globale si dice sicuro che la propria azienda riuscirá a gestire con successo le tensioni geopolitiche nel prossimo anno. Da guerre commerciali a tariffe piú alte su importazioni ed esportazioni, le preoccupazioni non mancano. Segnali positivi, invece, per quanto concerne la sicurezza informatica e la CSR. È quanto emerge dal CEO & Board Confidence Monitor, l’indagine annuale condotta da Heidrick & Struggles – societá di head hunting leader globale nella ricerca di executive – su 930 top manager in tutto il mondo. La crescente incertezza geopolitica continua a mettere in secondo piano altre prioritá strategiche. Per il 58% dei dirigenti, infatti, l’instabilitá economica continua a rappresentare la sfida piú urgente, seguita proprio dalle tensioni geopolitiche (44%). Rispetto a un anno fa, cresce peró l’attenzione su evoluzione del mercato (+6%), intelligenza artificiale (+5%) e su sicurezza informatica (+8%). Ed é su quest’ultima voce che la maggior parte ritiene di avere gli strumenti per gestire le minacce digitali. Il 62% dei dirigenti si dichiara poi ottimista sulle performance aziendali in ambito di governance e responsabilitá sociale d’impresa (CSR). Dato che mostra una base solida per la crescita, tanto che il 60% dei dirigenti ritiene che la propria azienda riuscirá a raggiungere gli obiettivi strategici per il 2025. Rispetto allo scorso anno, i dubbi sulla soliditá dell’organizzazione a lungo termine tornano in auge. Solo il 53% dei CEO ha fiducia nella capacitá della propria azienda di attrarre e trattenere talenti ai vertici. La preoccupazione é ancora piú evidente sul fronte della successione: uno su sei non crede nella strategia di ricambio del CEO, mentre tra i membri dei consigli di sorveglianza la sfiducia tocca uno su otto. Secondo Niccoló Calabresi, Responsabile di Heidrick & Struggles per il sud Europa (nella foto): “In un mondo in rapido cambiamento, molte aziende stanno perdendo di vista una strategia di lungo periodo. Il ricambio ai vertici, ad esempio, dovrebbe essere una prioritá, eppure il tema rimane in secondo piano. Una strategia di successione ben pianificata e investimenti nelle competenze digitali sono essenziali per garantire la stabilitá futura di ogni organizzazione. Bene i progressi fatti in governance, CSR e sicurezza informatica ma ora é il momento di estendere questa resilienza a rischi come l’intelligenza artificiale e l’instabilitá geopolitica. Ed é proprio in quest’ottica che occorre inserire figure sempre piú specifiche”, conclude. – foto ufficio stampa Heidrick & Struggles – (ITALPRESS). fsc/com 19-Mar-25 15:01

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA