Ghribi “Guardare al futuro con progetti di successo in Burkina Faso”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A margine del summit ECAM di New York, il presidente di GKSD e Vicepresidente di GSD (Gruppo San Donato) Kamel Gribi ha incontrato Jean Emmanuel Ouedraogo, primo ministro del Burkina Faso, per un confronto bilaterale che si é rivelato davvero fruttuoso. I due leader hanno discusso di cooperazione in ambito sanitario, oltre che di infrastrutture ed empowerment giovanile. È stato sottolineato come i modelli del passato abbiano ostacolato la prosperitá evidenziando la necessitá di una nuova visione fondata su paritá nelle relazioni, rispetto reciproco e obiettivi condivisi. Particolare attenzione é stata riservata ai giovani, riconosciuti come il cuore di ogni progresso duraturo. Al termine dell’incontro il presidente Gribi ha affermato: “Adesso é il momento di guardare con coraggio al futuro con progetti concreti e di successo in Burkina Faso. ECAM, insieme a GKSD offrirá competenze tecniche e formazione nei settori chiave. Ma soprattutto dobbiamo sostenere i giovani che sono il vero fondamento della prosperitá – ha sottolineato -. Senza opportunitá reali per le nuove generazioni non puó germogliare alcun progresso sociale ed economico”. – foto tratta da video GKSD – (ITALPRESS). fsc/com 24-Set-25 20:04

