Giansanti “Fare sistema in Ue contro politiche commerciali aggressive”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Dobbiamo ragionare su come fare sistema per rispondere alle politiche commerciali aggressive che vengono rivolte all’Unione europea: nuovi scenari geopolitici, l’aggravio dei costi di produzione, gli effetti dirompenti dei cambiamenti climatici minacciano il nostro comparto. Serve maggior pragmatismo in Europa, al contrario di quanto fatto finora, per tutelare la capacitá di reddito delle imprese. È tempo di definire una strategia comune, un fondo unico per ogni Stato membro sarebbe la fine dell’UE”. Cosí il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, intervenuto alla giornata odierna del Forum in Masseria – ‘Le aziende chiedono al governo’, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa. Il presidente ha partecipato al Panel “Prospettive del settore agroalimentare europeo: verso una rivoluzione tecnologica”, condividendo la sua visione sulle sfide e le opportunitá che attendono il settore agroalimentare europeo, oltre che nazionale, con un focus sulle innovazioni tecnologiche che stanno trasformando il panorama agricolo, rispondendo anche alle sfide imposte dai cambiamenti climatici. “La Commissione UE sta correggendo il percorso tracciato dal Green Deal”, ha proseguito Giansanti, evidenziando che le regole ci devono essere, purchê pragmatiche e che una via non percorribile puó portare l’Italia fuori dal mercato. “Abbiamo visto effetti del clima disastrosi per gli imprenditori agricoli, é giusto intervenire a tutela dell’ambiente, ma con soluzioni concrete che non frenino la competitivitá delle imprese”, ha concluso Giansanti. Al Panel sono intervenuti anche il ministro dell’Agricoltura, della sovranitá alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida; la presidente dell’Ente Nazionale Risi, Natalia Bobba; il presidente di European Patent Lawyers Association, Giovanni Galimberti; l’AD di Mediocredito centrale, Francesco Minotti. – Foto ufficio stampa Confagricoltura – (ITALPRESS). sat/com 28-Feb-25 21:29

