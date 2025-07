Giappone, Salvini incontra Nukaga. Focus sul Ponte sullo Stretto

agenzia

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il vicepremier e ministro Matteo Salvini é a Tokyo e ha incontrato il presidente della Camera dei Rappresentanti del Giappone Fukushiro Nukaga. È stata l’occasione per ribadire l’amicizia tra i due Paesi e auspicare una sempre maggiore cooperazione. “Durante il colloquio, molto cordiale – spiega il Mit in una nota -, é stato confermato l’apprezzamento per il padiglione Italia all’Expo di Osaka e la reciproca considerazione per il patrimonio storico-culturale. Salvini e Nukaga si sono confrontati anche sulle complessitá dei rispettivi territori ed é stato confermato il grande interesse internazionale per il Ponte sullo Stretto che é tema molto noto anche in Giappone”. “Auspico fortemente che alcune aziende italiane possano dare un contributo importante alla vostra crescita”, ha detto Salvini. L’incontro si é svolto in un momento particolarmente delicato della scena politica giapponese, considerando la prossima tornata elettorale del 20 luglio. “Anche alla luce della situazione geopolitica, consideriamo il Giappone un tempio della democrazia”, ha spiegato il vicepremier e ministro. – Foto ufficio stampa ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – (ITALPRESS). sat/com 07-Lug-25 10:55

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA