Giorgetti “Patto di stabilitá costringe a valutazioni di corto respiro”

RIMINI (ITALPRESS) – “Anche nella misura in cui la politica volesse avere il pensiero lungo, subentrano delle regole, decise magari a livello europeo come le ultime del Patto di stabilitá e crescita rinnovato, in cui il concetto d’investimento non é adeguatamente valutato e quindi costringe gli Stati nazionali a fare valutazioni inevitabilmente di corto respiro nelle decisioni di politica di bilancio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al Meeting di Rimini. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – xi2/ads/red 23-Ago-24 15:49

