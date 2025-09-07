Giorgetti “Quest’anno non serve manovra correttiva”

agenzia

CERNOBBIO (ITALPRESS) – “La prima notizia é che, rispetto a quello a cui eravamo abituati negli anni scorsi in cui la legge finanziaria era la legge delle manovre correttive e cioé dei sacrifici imposti agli italiani, quest’anno non serve nessuna manovra correttiva semplicemente perchê i conti stanno andando esattamente come avevamo previsto”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento al Forum Teha di Cernobbio. foto: IPA Agency (ITALPRESS). xh7/tvi/red 07-Set-25 13:59

