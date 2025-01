Giorgio Contu nominato Dacia / Alpine Communication Manager

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Giorgio Contu entra a far parte della Direzione Comunicazione del Gruppo Renault Italia, con l’incarico di Dacia / Alpine Communication Manager. Nella sua funzione riporta a Carlo Leoni, Communication Director del Gruppo Renault Italia. Con l’arrivo di Contu, la Direzione Comunicazione del Gruppo Renault Italia rivede la sua organizzazione come segue: Paola Répaci: Responsabile Comunicazione Renault/ Renault Group (compresa Ampere) /Mobilize; Giorgio Contu: Responsabile Comunicazione Dacia/ Alpine 48 anni, sposato, Contu ha maturato un’esperienza di 25 anni nel settore automotive, lavorando per diversi Brand del gruppo Stellantis, tra cui Citroìn, DS Automobiles, Alfa Romeo, Lancia e Peugeot. “Una carriera – conclude la nota – che gli ha permesso di ricoprire ruoli di crescente responsabilitá in diverse aree del Marketing, dall’advertising al media planning, passando per digital, CRM, la gestione di eventi, la comunicazione e le pubbliche relazioni”. – foto ufficio stampa Renault – (ITALPRESS). fsc/com 02-Gen-25 10:37

