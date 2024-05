Giro d’Italia, a Julian Alaphilippe il Premio Combattivitá HiPRO

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – HiPRO, brand del Gruppo Danone specializzato nella produzione di alimenti ad alto contenuto proteico, ha accompagnato le 21 tappe della 107a edizione del Giro d’Italia, che si é concluso domenica 26 maggio a Roma. Una partnership che conferma la missione di HiPRO di essere sempre al fianco degli sportivi tramite prodotti ad elevato contenuto proteico funzionali al recupero muscolare degli sportivi. La sinergia tra HiPRO e il Giro d’Italia si é consolidata negli anni grazie al Premio Combattivitá contraddistinto dal Dorsale Rosso del Combattivo. Un riconoscimento consegnato alla fine di ogni tappa all’atleta che in quell’occasione si é distinto per forza, tenacia e spirito positivo, premiando chi pedala senza sosta per tagliare comunque il traguardo, indipendentemente dalla posizione in classifica. Il Dorsale del Combattivo HiPRO riconosce il valore di chi non si arrende, stringe i denti e si trasforma cosí in un modello di tenacia e determinazione. Il piú combattivo dei ciclisti é stato proclamato alla fine di ogni tappa, sulla base del voto di spettatori e appassionati, che si sono espressi visitando la pagina presente sul portale giroditalia.it e votando. Ogni mattina sul podio firma della partenza é stato consegnato il Dorsale Combattivitá HiPRO al corridore che ha ottenuto piú voti per la tappa precedente, e si é posizionato insieme alle quattro maglie dei leader, in prima fila, all’avvio della nuova frazione. Al termine dell’ultima tappa del Giro d’Italia, a Roma, HiPRO ha consegnato il premio finale dedicato al piú combattivo dell’intera competizione, andato al francese Julian Alaphilippe della Soudal Quick-Step. L’atleta 31enne e il suo team sono stati premiati anche con 3.400 grammi di proteine HiPRO che corrispondono a 1 grammo per km percorso: simbolo del sostegno del brand agli atleti e ai progressi dimostrati in 21 giorni di competizione. “Anche quest’anno abbiamo voluto dare valore all’impegno degli atleti in ogni singola tappa con il dorsale rosso Combattivitá firmato da HiPRO – ha commentato Lucia Chevallard, Direttrice Marketing di Danone Italia e Grecia -. Un nuovo riconoscimento perfettamente allineato all’obiettivo di HiPRO: nutrire il progresso delle sportive e degli sportivi con proteine di alta qualitá del latte, premiando lo sforzo e la voglia di tagliare il traguardo ad ogni costo. E questo perchê progresso non significa necessariamente essere sul podio. Il vero progresso risiede nella crescita dell’atleta, nel miglioramento dei risultati e della sua forza di volontá. Perchê non c’é niente di piú motivante che assistere ai propri progressi. HiPRO in questo é un alleato degli sportivi, alimentando giorno dopo giorno la loro forza affinchê possano migliorarsi e progredire sempre di piú”. “HiPRO non é soltanto un brand di prodotti ad alto contenuto proteico – afferma Domenico Geraci, Senior Brand Manager di HiPRO -. È proprio passione per lo sport, quindi per il secondo anno di fila abbiamo deciso di essere sponsor per il dorsale rosso Combattivitá. Abbiamo premiato dei ciclisti professionisti, che hanno fatto dello sport la loro vita, ma a tutte le persone puó servire un aiuto quotidiano con un prodotto cosí semplice che ogni giorno puó entrare nella nostra routine e aiutarci a sostenere il nostro progresso e a nutrire i nostri sforzi”. – foto Italpress – (ITALPRESS). sat/fsc/red 28-Mag-24 11:53

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA