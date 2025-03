Giubileo, Rota “Da Hive una piattaforma digitale per i pellegrini”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo mettere la tecnologia al servizio delle persone”. Lo afferma Maurizio Rota, amministratore delegato di Hive, societá di Assist Group specializzata nella gestione di sistemi complessi attraverso la creazione di ecosistemi integrati, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. “Creiamo ecosistemi integrati al cui interno confluiscono tecnologie digitali e servizi fisici – spiega Rota -. Grazie alla gestione dei big data, all’intelligenza artificiale, a tecnologie di machine learning o di analisi predittive riusciamo a modellare delle applicazioni e dei servizi che poi mettiamo a disposizione delle aziende. Sono tanti strumenti, in un’unica grande orchestra: il nostro focus finale é sempre quello di fornire la miglior soddisfazione dell’ascoltatore. Mettere la tecnologia al servizio delle persone é il nostro obiettivo, é il motore alla base di Hive”. “L’idea imprenditoriale alla base di Hive é sempre stata quella di avere un approccio sociale in osmosi con le comunitá e con i territori in cui operiamo – prosegue -. Hive é la traduzione inglese di alveare, il modello principe di tutti gli ecosistemi che ci fornisce Madre Natura, in cui tutte le singole componenti mettono a disposizione della comunitá in cui vivono le proprie competenze, capacitá e esperienze. È esattamente quello che facciamo: mettiamo a disposizione delle comunitá e dei territori in cui operiamo tutte le tecnologie e i servizi, dal tour operating alle piattaforme di interconnessione turistica, dalla gestione dei flussi e dell’accoglienza, fino ai sistemi di ticketing online, dal marketing alla comunicazione. Questa é la visione che si é tradotta nella piattaforma digitale che abbiamo realizzato in occasione del Giubileo: é stata una sfida che abbiamo accolto e portato avanti con entusiasmo, é stato un progetto senza precedenti, anche in previsione dei numeri che sono attesi per quest’anno giubilare”, sottolinea Rota. “Abbiamo pensato, progettato e realizzato un ecosistema digitale per la Basilica di San Pietro, realizzato seguendo due linee guida fondamentali: facilitare l’accesso (con un sistema per la prenotazione degli accessi che suggerisce gli orari migliori, in cui é prevista un’affluenza minore, e con un sistema per l’acquisto online dei biglietti) e migliorare l’accoglienza e l’accompagnamento del pellegrino e del visitatore (ad esempio, abbiamo sviluppato un’audioguida digitale che in 12 tappe lo accompagna nella visita)”. Alcuni dei servizi “sono giá attivi, sono stati lanciati a novembre dell’anno scorso, altri verranno messi a disposizione nelle prossime settimane”. Inoltre, all’intero della piattaforma “abbiamo realizzato un’area partner destinata agli operatori di settore perchê crediamo fortemente nell’interconnessione di tutti gli attori che compongono una filiera, e perchê tour operator, agenzie di viaggi, guide turistiche movimentano il piú alto flusso di persone all’interno della filiera turistica”. Questo modello “puó essere applicato a differenti situazioni. Questo mondo sta andando avanti a un ritmo veloce, molto spesso in assenza di punti di riferimento, e sono fermamente convinto che l’utilizzo delle nuove tecnologie applicate all’interno di ecosistemi integrati possa fornire ispirazione alle aziende. Come l’alveare si adatta e muta in base alle condizioni climatiche, credo che noi possiamo fornire questi punti di riferimento alle aziende”, conclude Rota. – Foto Italpress – (ITALPRESS). xi2/sat/red 28-Mar-25 10:37

