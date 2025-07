Giustizia, dal Senato via libera alla separazione delle carriere

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato ha approvato con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astenuti in seconda lettura il ddl di riforma costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare, che introduce la separazione delle carriere nella magistratura. Il provvedimento era stato giá approvato in prima lettura dalla Camera. Prima del via libera definitivo, é necessario un nuovo passaggio sia a Montecitorio che a Palazzo Madama. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 22-Lug-25 16:29

