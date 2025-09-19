Giustizia, Tajani “Opposizione divisa sulla riforma”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dell’evento “Libertá” non mancherá “il tema all’ordine del giorno che é quello della giustizia, racconteremo ció che abbiamo fatto e ció che faremo, annunceremo formalmente la nascita dei comitati per il Sí in caso di referendum” sulla riforma. Cosí il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa. “Mi piacerebbe che partecipassero anche i deputati del Pd che anni fa in un documento, pubblicato da ‘Il Foglio’, firmarono per la separazione delle carriere quando Maurizio Martina era segretario. Firmó anche la Serracchiani, non so cosa sia cambiato oggi”, afferma. “La riforma della giustizia approvata con una maggioranza piú ampia di quella del centrodestra ha dato fastidio all’opposizione che si é divisa e che ha organizzato una protesta su un tema che non era attinente con toni aggressivi, insulti, dicendo che era grave che sui banchi del governo qualcuno avesse applaudito. Io non l’ho fatto ma non é neppure previsto nel regolamento della Camera – sottolinea il vicepremier -. Una protesta priva di senso, é stato fatto tutto ció per cercare di nascondere il risultato di una riforma importantissima per il nostro Paese. Andremo avanti – assicura -. Quello che é successo ieri é incomprensibile. Sulla giustizia l’opposizione si é spaccata, mi pare piú un campo stretto che un campo largo”. La tre giorni presentata oggi “sará tutta dedicata alla parola ‘Libertá’. Domenica presenteremo il manifesto che sará l’attualizzazione del pensiero di Berlusconi, i tempi sono cambiati ma i valori rimangono gli stessi”. “Libertá” avrá luogo a Telese Terme il 26, 27 e 28 settembre. “Tutti i dibattiti che si susseguiranno saranno dedicati alle diverse forme di difesa e manifestazione della libertá”, prosegue Tajani. – Foto xb1/Italpress – (ITALPRESS). xb1/sat/red 19-Set-25 12:23

